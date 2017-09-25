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«Следуй за мной, мама»: теннисистка Виктория Азаренко завела девятимесячному сыну страницу в Instagram

25.09.2017 - 18:25

Новости Беларуси. Виктория Азаренко начала вести аккаунт сына в Instagram.

24 сентября теннисистка опубликовала первый пост на странице сына Лео Александра, который родился в декабре 2016 года.

В день появления страницы малыша, Азаренко впервые показала подписчикам его лицо. В подписи к аккаунту ребенка сказано: «Я Лео. Моя мама Виктория Азаренко – мой фотограф и PR-менеджер».

Фото: instagram.com/vichka35

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На первом фото, которым поделилась спортсменка со страницы Лео Александра, мама и сын стоят на пляже и улыбаются фотографу.

«Весёлый день с моей мамулей @vichka35. Мы обожаем наши прогулки вместе. Всем желаю хорошего дня #мамаия».

Фото: instagram.com/leoamac7

На обновления аккаунта уже подписались около двух тысяч человек.

«Следуй за мной, мама, больше никаких селфи».

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Подписчики умилились трогательному снимку и отметили, что это очень милая парочка.

«Огромное спасибо за русский перевод. Вы вместе просто прелесть. Малыш феерический. Здоровья и счастья вам. И побед на всех фронтах!»

«Виктория, вы прекрасная мама с большим сердцем».

Фото: instagram.com/vichka35

Напомним, что с отцом Лео Александра теннисистка рассталась в июле 2017 года.

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Фото: instagram.com/vichka35

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