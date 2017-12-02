﻿ Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице

02.12.2017 - 17:33

Новости Беларуси. Поправить здоровье за 5 дней. Первый безвизовый турист воспользовался услугами белорусской медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице. Хирургическое вмешательство мужчине выполнили  с применением прогрессивных технологий –  удалили сразу две внутренние грыжи живота. От недуга иностранец страдал не один год.

Стоял на очереди в польской клинике, где услуга почти в два раза дороже, чем в Беларуси. О возможности операции в Гродно узнал в ходе туристической поездки в безвизовую зону нашей страны. После операции турист чувствует себя хорошо. И готовится к выписке. 

Адам Мухля, турист (Польша):
Я буду рекламировать гродненскую клинику. У меня есть много знакомых в Европе, США, Канаде. Я, когда получу этот сюжет, всем разошлю его с рекламой этой замечательной клиники.

Сергей Визгалов, заместитель главного врача по хирургии Гродненской областной клинической больницы:
Благодаря безвизовой зоне, мы можем вполне успешно конкурировать с европейскими коллегами, с европейскими хирургами по перечню и по качеству оказываемых хирургических услуг.  
Для пятидневных безвизовых туристов врачи предлагают малоинвазивные операции, при которых не требуется длительная реабилитация. К слову, экспорт медицинских услуг в Гродно растёт – белорусскую медицину всё чаще выбирают туристы из стран дальнего зарубежья.

Сложную лапароскопическую операцию жителю Польши провели в Гродненской областной больнице

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Мы можем исцелять от болезней, которые раньше были неизлечимы»: международная конференция кардиологов проходит в Минске
«Мы можем исцелять от болезней, которые раньше были неизлечимы»: международная конференция кардиологов проходит в Минске
«В первую очередь, это мастер-класс для казахских специалистов». Профессор Руммо проведет трансплантацию печени от отца к сыну
«В первую очередь, это мастер-класс для казахских специалистов». Профессор Руммо проведет трансплантацию печени от отца к сыну
«Ты должен жить проблемами других людей, они приходят к тебе за помощью!» Династия фармацевтов Боровских-Борисеевич
Уникальное антибактериальное покрытие для медицинских изделий изобрели гомельские ученые
Уникальное антибактериальное покрытие для медицинских изделий изобрели гомельские ученые
Скорая помощь Витебской области работает по-новому: что изменилось
Скорая помощь Витебской области работает по-новому: что изменилось
Стародорожская центральная районная больница пополнилась 27 молодыми специалистами
Стародорожская центральная районная больница пополнилась 27 молодыми специалистами
«Наработки в области медицинской промышленности в Беларуси дадут возможность делать такие сложные операции, как протезирование аорты»
«Наработки в области медицинской промышленности в Беларуси дадут возможность делать такие сложные операции, как протезирование аорты»
Врачи Логойской больницы больше не будут проводить процедуру аборта
Врачи районной больницы в Логойске около двух лет не проводят процедуру аборта
Все новости по теме Медицина
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru