новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Слуцкий лесхоз успешно выращивает посадочный материал с закрытой корневой системой

06.03.2017 - 17:37

Новости Беларуси. Слуцкий лесхоз сочетает передовые технологии Польши, стран Прибалтики, Швеции и Финляндии. Так, здесь успешно выращивают посадочный материал с закрытой корневой системой, что позволяет восстанавливать леса на нарушенных землях, на землях, загрязненных радионуклидами, или на выработанных карьерах с расширением сроков посадки.

К тому же, лесхоз является конкурентоспособным на мировом рынке и успешно работает в плане экспорта. Так, в прошлом году продукции поставлено на 1,5 миллиона долларов в Германию, Польшу, Прибалтику. Качество слуцкой древесины подтверждено сертификатами по международной и национальной системам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Роман Ажигар, главный лесничий Слуцкого лесхоза:
Наш лесхоз ведет лесное хозяйство, соблюдая все международные требования, конвенции по охране и защите лесов, редких и исчезающих видов растений, птиц и животных. Соблюдаем все нормы по охране труда и обеспечению безопасных условий труда.

Слуцкий лесхоз успешно выращивает посадочный материал с закрытой корневой системой

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Древесина
Лес рубят – остаются только щепки: как элитную древесину в Беларуси маскируют под лесной сорняк
Александр Лукашенко: почему ставится вопрос о продаже леса, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены?
Отечественное сырье должно работать на отечественную экономику: Александр Лукашенко потребовал искоренить нелегальные схемы продажи древесины
Президент потребовал искоренить серые схемы вывоза древесины за рубеж
Президент потребовал искоренить серые схемы вывоза древесины за рубеж
Александр Лукашенко: почему ставится вопрос о продаже леса за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены?
Александр Лукашенко: почему ставится вопрос о продаже леса за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены?
В Беларуси вступило в силу постановление Совмина о лицензировании экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов
В Беларуси вступило в силу постановление Совмина о лицензировании экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов
В Беларуси продолжают восстанавливать леса, пострадавшие от июльского урагана
В Беларуси продолжают восстанавливать леса, пострадавшие от июльского урагана
В Беларуси стартовала акция «Восстановим леса вместе»: до 30 октября по всей стране будут высажены молодые деревья
В Беларуси стартовала акция «Восстановим леса вместе»: до 30 октября по всей стране будут высажены молодые деревья
В Беларуси восстанавливают леса, уничтоженные в результате летних ураганов
В Беларуси восстанавливают леса, уничтоженные в результате летних ураганов
Все новости по теме Государственная лесная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru