новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Служба «Одно окно» расширяет перечень электронных услуг

23.01.2017 - 20:37

Новости Беларуси. Служба «Одно окно» расширила перечень процедур, заявление по которым возможно подать в электронном виде. Это выдача справки для нуждающихся в улучшении жилищных условий, о начислении жилищной квоты, о размере пособия на детей и периоде его выплаты, а также о размере получаемой пенсии и другие.

Подача заявлений в электронном виде позволяет сократить количество посещений службы до одного раза – только для получения итогового документа.

Такой способ взаимодействия минчан с администрациями намного продуктивнее и не требует дополнительных расходов для его организации. Работа по расширению перечня административных процедур, по которым можно обратиться в службы «Одно окно» посредством заявления в электронном виде, продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Служба «Одно окно» расширяет перечень электронных услуг

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Специалисты и промышленные альпинисты 17 января продолжат работу по расчистке крыш в Минске
Специалисты и промышленные альпинисты 17 января продолжат работу по расчистке крыш в Минске
Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»
Минские тепловые сети перешли на усиленный режим работы
Андрей Вирочкин, начальник СЭОГС УП «Мингаз»
Новые методы обнаружения утечек газа начало применять предприятие «Мингаз»
Снегопады в Минской области: за сутки произошло 5 случаев отключения электроснабжения
Снегопады в Минской области: за сутки произошло 5 случаев отключения электроснабжения
Сбор документов для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ стал дешевле
Сбор документов для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ стал дешевле
С января 2017 года показания водных счетчиков можно вводить в ЕРИП: система автоматически покажет сумму оплаты
С января 2017 года показания водных счетчиков можно вводить в ЕРИП: система автоматически покажет сумму оплаты
Минские коммунальные службы продолжают контроль за состоянием городских улиц и дорог
Минские коммунальные службы продолжают контроль за состоянием городских улиц и дорог
Около 300 минчан получили безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
Около 300 минчан получили безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
Все новости по теме Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru