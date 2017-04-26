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Слёт-конкурс «Зеленая волна» помогает подросткам из всей Беларуси закрепить навыки поведения на дороге

26.04.2017 - 20:39

Новости Беларуси. Сила в знаниях. Маленькие инспекторы дорожного движения соревнуются, кто лучше знает ПДД, а еще в вождении велосипеда и умениях оказать первую медицинскую помощь.

Пока они только за рулем велосипедов, но уже разбираются в дорожных знаках,

разметке и сигналах регулировщика. В конкурсной программе тест на знание правил дорожного движения и проверка внимательности и реакции юных участников дорожного движения.

Герман Статько, учащийся средней школы № 24:
Мы занимались в специальном компьютерном классе. Нам давали тесты, мы отвечали на вопросы в программе. Если ответы не правильные, мы начинали заново пока не отработали весь материал.

Во время этого теста уже трудностей не было, справился я легко.

Не первый год слёт-конкурс «Зеленая волна» помогает подросткам из всей Беларуси закрепить навыки поведения на дороге, быть более внимательными и осмотрительными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Слёт-конкурс «Зеленая волна» в Минске помогает подросткам из всей Беларуси закрепить навыки поведения на дороге

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