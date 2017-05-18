новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Слышим как хотят по-русски говорить представители очень далеких стран: конкурс «Цицероний 2017»

18.05.2017 - 23:47

Новости Беларуси. Международный конкурс ораторского мастерства «Цицероний» проходит в Минске. В сражении на словах участвуют полсотни студентов. Прежде, чем попасть в финал, они проходили серьезный отбор.

Каждому оратору дано 3 минуты, чтобы раскрыть тему «События, люди и их дела».

Примечательно, что среди участников много иностранцев. Есть ораторы из Венесуэлы, Китая и Нигерии. На изучение великого и могучего у них ушли годы.

Рикардо Грагел, участник конкурса «Цицероний 2017» (Венесуэла):
Я знаю английский, испанский и русский. Он сложнее и богаче. Падежам наши преподаватели нас учили – очень сложно.

Василий Голубев, организатор конкурса «Цицероний 2017», профессор кафедры психологии и педагогики Академии МВД Республики Беларусь:
Стало интересно, потому что мы слышим не только традиционное говорение наших, белорусских людей.

Но мы слышим уже как разговаривают, интонируют, хотят по-русски говорить представители очень далеких стран. Это очень интересно.

Во второй тур пройдут лишь 12 участников. Им придется дискутировать и экспромтом отвечать на вопросы из зала. В жюри приглашены преподаватели, юристы и журналисты.

Павел Кикель, член жюри конкурса «Цицероний 2017», доктор философских наук:
Если письменная речь – это точность, то красноречие – умение убеждать.

И как человек убедит меня, члена жюри, в том, что он говорит правду – вот это главный критерий.

Впервые конкурс провели в 2000 году среди курсантов Академии МВД. Но со временем он приобрел статус международного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 17 лет в красноречии здесь соревновались представители 30 стран.

Слышим как хотят по-русски говорить представители очень далеких стран: конкурс «Цицероний 2017»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сражение на словах: мастера ораторского искусства борются за звание лучшего
Сражение на словах: мастера ораторского искусства борются за звание лучшего
Конкурс фотографов в Минской области: лучшие работы попадут на выставку ко Дню молодежи
Конкурс фотографов в Минской области: лучшие работы попадут на выставку ко Дню молодежи
«Павлинка» и чтения классиков: что обещают организаторы 27 Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно
«Павлинка» и чтения классиков: что обещают организаторы 27 Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно
«Наш сервис заменяет детям ручку и тетрадь»: белорусский ІТ-стартап вышел в полуфинал Imagine Cup 2017
«Наш сервис заменяет детям ручку и тетрадь»: белорусский ІТ-стартап вышел в полуфинал Imagine Cup 2017
От IT-разработок до инноваций в области медицины: чем удивил проект «100 идей для Беларуси»?
От IT-разработок до инноваций в области медицины: чем удивил проект «100 идей для Беларуси»?
С такой молодежью в будущее можно смотреть с оптимизмом: Максим Рыженков о гранд-финале конкурса «100 идей для Беларуси»
С такой молодежью в будущее можно смотреть с оптимизмом: Максим Рыженков о гранд-финале конкурса «100 идей для Беларуси»
Слёт-конкурс «Зеленая волна» в Минске помогает подросткам из всей Беларуси закрепить навыки поведения на дороге
Слёт-конкурс «Зеленая волна» помогает подросткам из всей Беларуси закрепить навыки поведения на дороге
Ораторское мастерство: в Минске школьники готовятся к конкурсу «Живая классика»
Ораторское мастерство: в Минске школьники готовятся к конкурсу «Живая классика»
Все новости по теме Конкурс
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru