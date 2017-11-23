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Смерть 14-летней девочки в Молодечненском районе: минчанина будут судить за убийство и надругательство над трупом

23.11.2017 - 12:00

Новости Беларуси. Завершилось расследование уголовного дела по факту смерти 14-летней школьницы в Молодечненском районе.

По информации СК, причиной смерти девочки стала механическая асфиксия.

Напомним, поиски пропавшей девочки начались 29 июля нынешнего года. Первого августа в лесу было найдено тело подростка с признаками насильственной смерти. Подозреваемый 24-летний минчанин вскоре был задержан.

По информации следствия, молодой человек был знаком с девочкой. Он провожал ее домой, но в результате конфликта обвиняемый задушил школьницу. Установлено, что оба были пьяны.

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Фото: СК

24-летнему парню предъявили обвинение по статьям «убийство» и «надругательство над трупом».

Он находится под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

 

Фото: СК

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