﻿ Смерть 6-месячного мальчика в Несвиже: что известно о трагедии | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Смерть 6-месячного мальчика в Несвиже: что известно о трагедии

08.01.2018 - 19:51

Новости Беларуси. Ситуация со смертью шестимесячного ребенка в Несвиже взята на контроль руководством Минздрава, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сейчас в этом городе работает комиссия медицинского ведомства. Малыш погиб 5 января в реанимобиле по дороге в Солигорскую клинику. 

До этого у него поднялась температура, после чего он был доставлен в Несвижскую районную больницу, где и было принято решение о дальнейшей транспортировке маленького пациента.

Борис Хорохорин, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Несвижская центральная районная больница»:
На всех этапах оказание медицинской помощи было проведено в полном объеме. Антибактериальная терапия, противовирусная терапия проводились в достаточном объёме в соответствии с клиническими протоколами Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Пока о каких-либо выводах говорить рано. Причина смерти ребенка будет установлена после окончания работы медицинской комиссии. Проверку на месте ЧП проводят также следователи.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В настоящее время следственным подразделением территориальным проводится проверочные мероприятия, собирается необходимая информация, изучается документация. По итогам каких-либо процессуальных решений мы дополнительно общественность известим.

Смерть 6-месячного мальчика в Несвиже: что известно о трагедии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СК проводит проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже
У мальчика поднялась температура, родители вызвали скорую. В Несвиже умер 6-месячный ребенок
У мальчика поднялась температура, родители вызвали скорую. В Несвиже умер 6-месячный ребенок
У малыша резко поднялась температура: 6-месячный ребенок умер в Несвиже
СК проводит проверку по факту смерти 6-месячного ребёнка в Несвиже‍
Страшная авария во Франции: поезд протаранил школьный автобус
Страшная авария во Франции: поезд протаранил школьный автобус
В Жодино пока отчим курил на балконе, 6-летний ребенок выпал из окна и погиб
В Жодино пока отчим курил на балконе, 6-летний ребенок выпал из окна и погиб
Изображение использовано в качестве иллюстрации
6-летний мальчик выпал из окна общежития в Жодино и погиб
Пятеро маленьких детей погибли на пожаре в Новосибирской области
Пятеро маленьких детей погибли на пожаре в Новосибирской области
Гибель школьников на заброшенной стройке в Могилеве: кто ответит за смерть детей?
Гибель школьников на заброшенной стройке в Могилеве: кто ответит за смерть детей?
Все новости по теме Гибель детей
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru