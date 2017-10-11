Смертельная авария в Борисове: женщина не справилась с управлением

Новости Беларуси. Ночью 11 октября в Борисове женщина-водитель врезалась в столб.

По информации ГАИ Минской области, жертвой аварии стала 35-летняя женщина.

По предварительным данным, она неправильно выбрала скорость движения, из-за чего не справилась с управлением, наехала на бордюрное ограждение. После этого автомобиль выехал на обочину и въехал в фонарный столб.

Фото: ГАИ Минской области

Женщина-водитель скончалась на месте.

По факту происшествия проводится проверка.

Фото: ГАИ Минской области