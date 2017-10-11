Смертельная авария в Борисове: женщина не справилась с управлением

Новости Беларуси. Ночью 11 октября в Борисове женщина-водитель врезалась в столб.
По информации ГАИ Минской области, жертвой аварии стала 35-летняя женщина.
По предварительным данным, она неправильно выбрала скорость движения, из-за чего не справилась с управлением, наехала на бордюрное ограждение. После этого автомобиль выехал на обочину и въехал в фонарный столб.
Фото: ГАИ Минской области
Женщина-водитель скончалась на месте.
По факту происшествия проводится проверка.
Фото: ГАИ Минской области
В начале октября в Минске мужчина умер от сердечного приступа в дороге: автомобиль въехал в столб – здесь подробнее.