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Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело

22.05.2017 - 18:33

Новости Беларуси. Следственным комитетом по Минской области возбуждено

уголовное дело по факту смертельного ДТП в Борисовском районе.

На закруглении дороги Зеленый Бор–Жодино водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате два человека – 25 и 39 лет – погибли на месте, а третий участник аварии в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сейчас специалисты выясняют, с какой скоростью двигался автомобиль, был ли он исправен и в каком состоянии находились жертвы ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело
Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело
Фото. Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело
Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело
Фото. Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело
Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело
Фото. Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело
Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело
Фото. Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело

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