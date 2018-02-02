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Смертность от аневризмы в Беларуси всего 1,5 %: в РНПЦ неврологии и нейрохирургии осваивают новые методы лечения

02.02.2018 - 15:50

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают осваивать новые методы лечения артериальной аневризмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертность от этого сложного заболевания в нашей стране составляет всего лишь 1,5 %. Это очень низкий показатель. Таких результатов удалось достигнуть за счет современных методов диагностики, которые позволяют точно планировать операцию, уникального оснащения и качественного послеоперационного ухода. В РНПЦ неврологии и нейрохирургии в год выполняют около 300 таких хирургических вмешательств. А пациенты могут отправиться домой уже буквально на третьи сутки после операции.

Сергей Капацевич, ведущий научный сотрудник нейрохирургического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
В Республике Беларусь операции по поводу артериальных аневризм проводятся в пределах 450-470. Большая часть проводится на базе нашего центра. Также операции проводятся на базе больницы скорой помощи, областной клинической больницы. Регулярно, практически каждую неделю или раз в две недели мы выезжаем в областные центры к тяжелым пациентам, которых нельзя транспортировать, и оперируем на месте. 

Эдуард Василевич, заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
В наш РНПЦ  приезжают для лечения пациенты как из стран ближнего,  так и дальнего зарубежья. В основном, конечно, это Россия и Украина. В нашем центре в 2017 году оказана медицинская помощь 215 иностранным гражданам.

Каждый год в РНПЦ неврологии и нейрохирургии помощь получают более 30 тысяч пациентов. По уровню оснащенности центр сравним с ведущими клиниками Европы. В 2018 году планируется закупка нового оборудования, которое позволит улучшить качество нейрохирургических операций.

Смертность от аневризмы в Беларуси всего 1,5 %: в РНПЦ неврологии и нейрохирургии осваивают новые методы лечения

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