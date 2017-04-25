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«Смотреть этот фильм без слёз не получается». Как Леонардо ди Каприо вдохновил белорусского пирографа

25.04.2017 - 16:57

Новости Беларуси. История гибели «Титаника», показанная в фильме Джеймса Кэмерона, потрясла жодинского мастера. Восхитил и талант актёров, исполняющих главные роли, рассказали в программе «Центральный регион».

Игорь Коперский, старший тренер-преподаватель по дзюдо специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва г. Жодино:
Смотреть этот фильм без слёз не получается. Потому что настолько драматичный этот фильм: и любовь, и верность, и подлость, и коварство. И вот, когда они в последний вечер перед катастрофой стояли на краю парохода – вот эта любовная атмосфера схватила за сердце.

И эту фотографию я перевёл в картину.  

Виктория Свирская, СТВ:
Фильм Вам нравится, да? Сколько раз пересматривали?

Игорь Коперский,
Два раза пересматривал. Это – фильм века. Настолько вот это драматично. Леонардо ди Каприо так сыграл эту роль – действительно, это жизненно 

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