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Снаряд времён ВОВ нашли в центре Минска во время строительных работ

14.05.2018 - 11:51

Новости Беларуси. В Минске найден снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу внутренних войск МВД, боеприпас обнаружили утром 14 мая во время проведения строительных работ в районе пересечения улиц Комсомольская и Революционная.

На место прибыл расчет взрывотехнического центра внутренних войск, который извлек советский артиллерийский снаряд со взрывателем.

Другие взрывоопасные предметы не были обнаружены.

Снаряд вывезен, его уничтожат.

В начале мая гранату времен ВОВ нашли на территории детского сада в Барановичах (читать далее).

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