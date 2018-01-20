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Снег в радость: как и где минчане проводят морозные выходные?

20.01.2018 - 21:27

Новости Беларуси. Не меньший азарт царит в эти дни и на белорусских снежных трассах. Правда, штурмуют их не профессиональные спортсмены, а простые любители. 20 января в горнолыжных комплексах по всей стране отмечено едва ли не рекордное число гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красные щёки, снеговики и сугробы по пояс – самые яркие воспоминания из детства Наталья и Павла. Супруги вспоминают о былой зиме с ностальгией. Кто мог подумать, что снег в январе когда-нибудь станет диковинкой.

Павел Головников:
Очень ждали и взрослые, и дети. У Деда Мороза тюбинг заказали. Дед Морооз подарил, а снега нет.  Ну вот наконец-то.

Приход настоящей зимы в их семье ждали как никогда. Ведь это – любимая пора их дочерей. Теперь, с появлением ледяной горки – детей домой не затащить.

Дети:
Очень долго ждали. Очень нравится. Прям зажигательно.

А эта семья минчан пришла опробовать новую горку в Чижовке. Также  полным составом. Самому младшему – 8 месяцев. Пока он только наблюдает за сестрой, но через пару лет присоединится к веселью.

Екатерина Чичерова, СТВ:
На улице сейчас минус два. Это идеальная погода для зимних развлечений. Достаточно морозно, чтобы снег не растаял, но и переохладиться также не получится. Можно съезжать с горок – пока не надоест.

Те, кто всё же боится простудиться, проводят время на крытом катке. Так на лёд сегодня вышел и Валерий Курсевич. Здорового образа жизни в его семье  придерживаются все. Сегодня депутат пришёл с сыном. Он пока только учится стоять на коньках. 

Валерий Курсевич:
Надо использовать возможность, провести время с пользой.

А в Силичи съехались любители экстрима. Денис занимается сноубордингом 5 лет. Эта горка – у него в фаворитах. Собираются здесь с друзьями каждый год. В этом немного припозднились, но традицию всё же соблюли.

Денис Чемоданов:
Погода сегодня хорошая, настроение тоже хорошее, поэтому мы готовы открывать сезон этот.

Лыжи для Владимира Книги – любимое хобби. На них становится уже 20 год. Мужчина живёт неподалёку от горнолыжного комплекса, поэтому он здесь частый гость.

Владимир Книга:
Сегодня хорошо, очень рады, что мы сюда выехали. Нормальный склон, нормальный снег, мягкий.

С наступлением холодов в каждом районе столицы и за пределами города можно найти место для активного отдыха. Главное – не опоздать и успеть словить зиму за хвост. Пока она снова не ушла.

Снег в радость: как и где минчане проводят морозные выходные?

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