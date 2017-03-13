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Снос или узаконивание: контроль за земельными в Минске участками станет жестче

13.03.2017 - 21:30

Новости Беларуси. В Минске усилили контроль за земельными участками. Речь идет в первую очередь об эффективности их использования.

За год в столице досконально обследовано больше 400 земельных участков различной формы собственности.

Среди самых распространенных нарушений – самовольное занятие и нецелевое использование земель, а также нарушение сроков возврата временно занимаемых территорий.

Денис Синельников, начальник землеустроительной службы Мингорисполкома:
Есть один пример по улице Курганной, когда землепользователи построили трехэтажный трехквартирный лакированный жилой дом и вышли за пределы предоставленного земельного участка. Сейчас рассматривается вопрос или о сносе этого здания, или о узаконивании. Причем узаконивание в данном случае возможно только с согласия главы государства.

В то же время число нарушений земельного законодательства уменьшается. Эксперты отмечают, что потенциальных нарушителей пугают внушительные штрафы и повышенное налогообложение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в прошлом году год нарушители пополнили бюджет больше, чем на 60 тысяч  рублей. 

Снос или узаконивание: контроль за земельными в Минске участками станет жестче

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