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Со 2 июля белорусская милиция перейдёт на усиленный режим несения службы

27.06.2017 - 18:54

Новости Беларуси. Особые меры безопасности традиционно вводятся в канун Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, попасть на торжества, которые развернутся возле стелы «Минск-город-герой» можно будет через 130 пунктов пропуска.

Их число по сравнению с 2016 годом увеличили. Возле каждого КПП разместят стенд со списком запрещённых предметов и  камеры хранения.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Республики Беларусь:
Граждане с пониманием относятся к принимаемым со стороны органов внутренних дел мерам,

в том числе к проведению досмотровых мероприятий.

Каждый понимает: если досмотрят меня, досмотрят того, кто проходит вместе со мной и убедятся в том, что не несет никакой опасности данный гражданин, то естественно каждый будет чувствовать себя в безопасности.  


Анатолий Балябин, заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь:
Аварийно-спасательные автомобили предназначены для различных видов чрезвычайных ситуаций будь то пожар, будь то дорожно-транспортное происшествие,

такая техника будет сконцентрирована в месте массовых мероприятий.

Силы и средства находятся на ближайшем расстоянии – 50-200 метров, время прибытия минимально.  

Территорию, где в праздник будет многолюдно, накануне  осмотрят специалисты саперно-пиротехнических групп. Для безопасности в местах проведения массовых мероприятий будут дежурить бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

Со 2 июля белорусская милиция перейдёт на усиленный режим несения службы

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