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Со 2 по 6 октября в Минской области правоохранители будут проверять условия хранения оружия у населения

26.09.2017 - 17:32

Новости Беларуси. Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» пройдет в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Со 2 по 6 октября правоохранители области будут проверять условия хранения оружия, находящегося на руках у населения. А заодно проинспектируют – нет ли незарегистрированного ружья, а также боеприпасов и взрывчатых веществ. Цель акции – предупреждение и сдерживание правонарушений в сфере оборота оружия.

Вместе с тем, милиция просит сообщать о фактах незаконного хранения оружия, а также информировать о подозрительных предметах в общественных местах – на номер 102.

Со 2 по 6 октября в Минской области правоохранители будут проверять условия хранения оружия, находящегося на руках у населения

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