новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Собираем уже предвыборные команды: объединение «Белая Русь» готовится к выборам депутатов местных советов

14.10.2017 - 15:20

Новости Беларуси. Общественное объединение «Белая Русь» начало подготовку к компании по выборам депутатов местных советов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, они должны пройти не позднее середины февраля 2018 года.

14 октября на встрече в Минске лидеры организации заявили об амбициозных планах. «Белая Русь» сконцентрируется не только на наблюдении за выборами. Уже составлены списки кандидатов от объединения, а так же общая программа, с которой они пойдут на выборы.

Эдуард Кузнецов, член совета Первомайской организации Минска Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Уже обговариваем с нашими кандидатами, которых мы планируем выдвигать, их перспективы, их желания. Собираем уже предвыборные команды и готовимся к выдвижению в различные органы предвыборной кампании – то есть и наблюдательные, и участниками непосредственно на улицах, на пикетах.

Обсуждаемым остается вопрос и о трансформации объединения в политическую партию.

За последние пять лет были предприняты конкретные шаги по изменению устава и программы.

Собираем уже предвыборные команды: объединение «Белая Русь» готовится к выборам депутатов местных советов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Это лучшие из лучших в нашей республике: 14 региональных журналистов наградили 21 сентября
Это лучшие из лучших в нашей республике: 14 региональных журналистов наградили 21 сентября
Председателем Минской областной организации «Белой Руси» стала Светлана Баранок
Председателем Минской областной организации «Белой Руси» стала Светлана Баранок
Представители Осиповичской районной организации РОО «Белая Русь» встретились с коллегами из Минска
Представители Осиповичской районной организации РОО «Белая Русь» встретились с коллегами из Минска
«Белая Русь» начнёт выдвигать кандидатов в депутаты 3 июля
Террористические угрозы и миграционная политика страны - темы, которые обсудили в НАН
Террористические угрозы и миграционная политика страны - темы, которые обсудили в НАН
Заседание Республиканского Совета
«Белая Русь» готова к трансформации в партию: планы и замыслы общественного объединения
Елена Осмоловская, заместитель председателя ПО «Белая Русь» коммерческого банка
РОО «Белая Русь» примет участие в парламентских выборах 2016 года
Уникальный проект «Школа молодого лидера» стартовал на базе БГТУ
Уникальный проект «Школа молодого лидера» стартовал на базе БГТУ
Все новости по теме Журналистика, Белая Русь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru