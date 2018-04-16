﻿ Соболенко впервые вошла в топ-50 рейтинга WTA и стала первой ракеткой Беларуси | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Соболенко впервые вошла в топ-50 рейтинга WTA и стала первой ракеткой Беларуси

16.04.2018 - 10:59

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA.  

На турнире в Лугано 19-летняя спортсменка дошла до финала, где уступила бельгийке Элис Мертенс (17 WTA в обновлённом рейтинге). В матче, продолжавшемся 1 час 24 минуты, Арина проиграла в двухсетовом поединке со счётом 5:7, 2:6.  

Соболенко также смогла пробиться в финал парного разряда турнира вместе с Верой Лапко. В финальном матче белоруски потерпели поражение от бельгийского дуэта Кирстен Флипкенс (70 WTA)/Элис Мертенс.  

После выступления в Лугано Соболенко поднялась с 61 на 47 строчку рейтинга. На данный момент спортсменка стала первой ракеткой Беларуси, обойдя Александру Саснович (56 WTA). Александра также принимала участие в турнире, но выбыла в 1/8 финала после поединка с Кирстен Флипкенс.  

Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich  

Свой новый рекорд установила Вера Лапко (111 WTA), дойдя из квалификации до полуфинала одиночного разряда. В четвертьфинале белоруска одолела Флипкенс и вышла в первый в карьере полуфинал соревнований WTA, где проиграла Мертенс.  

Фото: instagram.com/veralapko  

Весной 2018 года в Минске отметили Всемирный день тенниса.  

«Это очень здорово, интересно» (здесь подробности).  

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/xsanka76
Вместе с детьми. Супруга Максима Мирного показала, как вся семья играет в теннис
Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
Фото: instagram.com/xsanka76
«Уйти с победой – лучшая награда для спортсмена»: Мирный и Освальд одержали победу на теннисном турнире в Хьюстоне
Арина Соболенко вышла во второй круг турнира WTA в швейцарском Лугано
Арина Соболенко вышла во второй круг турнира WTA в швейцарском Лугано
Фото: tennis.by
Названы составы команд Беларуси и Словакии на матч Кубка Федерации
В Минске оригинально отметили Всемирный день тенниса
В Минске оригинально отметили Всемирный день тенниса
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru