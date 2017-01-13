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Социальное жилье в Солигорске в 2017 году получит треть нуждающихся

13.01.2017 - 18:09

Новости Беларуси. В ближайшие два года на Минщине возведут больше всего в стране жилья. Причем некоторая доля квадратных метров будет социального пользования.

Так, на Солигорщине в разгаре возведение 30-квартирного дома.

Планируется, что в марте он будет сдан. Строительство ведется из районного бюджета. Стоимость – 1250 тысяч рублей. Между тем, этот дом станет лишь запятой в вопросе обеспечения квадратными метрами жителей района. Вообще на Солигорщине социальные дома возводят на протяжении последних пяти лет, и за это время пять многоэтажек социального пользования, построенных за средства районного бюджета, приняли новоселов.

Всего в Солигорском райисполкоме на очереди на социальное жилье более 350 семей.

Треть из них в скором времени получит заветные ключи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Чухров, директор управления капитального строительства Солигорского района:
В настоящее время ведется проектирование еще двух жилых домов на территории городского поселка Старобин. Там планируется построить за счет средств районного бюджета два жилых 60-квартирных дома для нуждающихся в получении жилых помещений социального пользования.

Это такие категории как дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей: семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; многодетные семьи с небольшим доходом.

Социальное жилье в Солигорске в 2017 году получит треть нуждающихся

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