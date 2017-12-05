«Социальный патруль»: куда нести еду и одежду для бездомных?

Новости Беларуси. Социальный патруль – в столице! Десант медиков, соцработников и волонтеров спешит на помощь бездомным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чтобы помочь пережить зиму, специалисты оказывают бездомным медицинскую, социальную и гуманитарная помощь. Участие в акции могут принять и горожане. Принести продукты и теплую одежду можно в районные центры социальной защиты населения.

Инна Герасимова, директор государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района»:

За первые три дня было выявлено 28 лиц без определенного места жительства. Двое из них не были жителями Минска, шестерых определили в дом ночного пребывания.