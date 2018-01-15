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Соцзащита в Минске: «Большой город»

15.01.2018 - 20:21

Новости Беларуси. О том, как построена работа по социальному обслуживанию минчан, какие новые виды услуг появились, рассказала в программе «Большой город» председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

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