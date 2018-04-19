﻿ Сохранить природный баланс и повысить благосостояние людей. Создание «зелёных рабочих мест» обсудили в Минске 19 апреля | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Сохранить природный баланс и повысить благосостояние людей. Создание «зелёных рабочих мест» обсудили в Минске 19 апреля

19.04.2018 - 16:19

Новости Беларуси. Увеличить количество «зеленых рабочих мест» в различных областях экономики. Это тему обсуждали 19 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Международный форум Федерация профсоюзов пригласила представителей почти из 40 стран. Подобная встреча в Беларуси проводится уже во второй раз. Эксперты готовы дать ответ на вопрос – как обеспечить достойные и безопасные условия труда за счет перехода на безвредное производство и развитие системы социальной защиты трудящихся. В центре внимания и подходы к образованию и подготовке кадров в контексте перехода к «зеленой экономике».

Закари Тейлор, заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси:
Сегодня здесь идет речь не только о спасении деревьев или об очищении рек, а в первую очередь о создании достойных рабочих мест для людей. Программа развития ООН с радостью сотрудничает с Министерством природных ресурсов по продвижению устойчивого экономического развития Беларуси.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Будущее сферы труда, будущее «зеленой экономики», создание рабочих мест, программа ООН по устойчивому развитию до 2030 года – это те программы, которые решают два основных вопроса: безусловно, сохранить природный баланс и сделать так, чтобы постоянно отмечался рост благосостояния людей. Беларусь в этом принимает самое активное участие.

В планах иностранных экспертов 19 апреля – посещение главной стройки страны. Они оценят экологическую безопасность Белорусской атомной электростанции.

Сохранить природный баланс и повысить благосостояние людей. Создание «зелёных рабочих мест» обсудили в Минске 19 апреля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

II Международный форум «Профсоюзы и зеленые рабочие места»: какие вопросы обсудят
Международный форум «Профсоюзы и зеленые рабочие места» открывается в Минске 19 апреля
Международный форум «Профсоюзы и зелёные рабочие места» открылся в Минске 19 апреля
В Беларуси будут совершенствовать систему накопительной пенсии
В Беларуси будут совершенствовать систему накопительной пенсии
Самые главные люди – это дети: в Минске прошла акция «Профсоюзы – детям»
Самые главные люди – это дети: в Минске прошла акция «Профсоюзы – детям»
Профсоюзы и прокуратура провели правовой прием в Гродно
Профсоюзы и прокуратура провели правовой прием в Гродно
ФПБ подвела итоги работы: в 2017 году сделали больше, чем запланировали
ФПБ подвела итоги работы: в 2017 году сделали больше, чем запланировали
Нанимателей могут обязать продлевать контракт с добросовестными сотрудниками
Нанимателей могут обязать продлевать контракт с добросовестными сотрудниками
Наниматель нарушил все нормы законодательства: в Гомеле предприятие не выплатило работнику 14 тысяч рублей
Наниматель нарушил все нормы законодательства: в Гомеле предприятие не выплатило работнику 14 тысяч рублей
Все новости по теме Профсоюзы в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru