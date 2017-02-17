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Сокращение убийств на 68%: зачем милиция в Заводском районе устраивает встречи с психологами

17.02.2017 - 23:35

Новости Беларуси. Значительного улучшения криминогенной обстановки удалось добиться милиции Заводского района. Участковые не только ежедневно посещают неблагополучные квартиры, но и каждую неделю организуют своим подопечным встречи с психологами, представителями духовенства и специалистами Центра занятости.

Такая профилактическая работа проводится с середины 2015 года и уже приносит первые результаты.

Виталий Капилевич, первый заместитель начальника РУВД – начальник криминальной милиции УВД администрации Заводского района Минска:
Цель таких мероприятий – донести до населения результативность работы органов внутренних дел. И, конечно, наладить конструктивный диалог и взаимодействие с гражданами.

Андрей Млявый, прокурор Заводского района Минска, старший советник юстиции:
Нам удалось стабилизировать криминогенную обстановку, которая сократилась у нас на 17,8%. Произошло сокращение убийств на 68%, тяжких телесных повреждений на порядка 20%.

На ближайшее время в Заводском районе пройдут акции «Дом без насилия» и «Быт».

На них пригласят специалистов, которые смогут дать совет или оказать медицинскую помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сокращение убийств на 68%: зачем милиция в Заводском районе устраивает встречи с психологами

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