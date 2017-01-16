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Сокращены расходы на развитие ЖКХ Минска в бюджете на 2017 год

16.01.2017 - 20:26

Новости Беларуси. О финансировании жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренном минским бюджетом, рассказали в «Большом городе».

Сергей Бурачевский, заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома:
Жилищно-коммунальное хозяйство у нас – такая отрасль, которая, вроде бы, занимает около 12% расходов бюджета.

И, если говорить об абсолютной цифре – около 310 миллионов рублей в бюджете на развитие жилищно-коммунального хозяйства.

И хотелось бы отметить, что в этом году эта сумма – меньше, чем в прошлом году, на 26-30 миллионов рублей, что связано с оптимизацией и совершенствованием жилищно-коммунального хозяйства, которое было проведено в 2016 году. Основная часть средств направляется на содержание сооружений благоустройства города Минска – это более 50%, на капитальный, текущий ремонты жилищного фонда и на субсидирование жилищно-коммунальных услуг за счёт средств бюджета. На уровне прошлого года остаются содержание улично-дорожной сети города Минска, объектов освещения и объектов зелёного хозяйства. Эти статьи не поднимались, они остаются на уровне, даже можно сказать, что 0,98 – 0,97%. 

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