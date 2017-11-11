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Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на последней осенней ярмарке в Минске

11.11.2017 - 21:51

Новости Беларуси. Маринованные лисички, домашняя колбаса, свежая клюква – лучшие гостинцы со всей страны можно было купить сегодня в центре столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 организаций Белкоопсоюза представили свою продукцию. Торговые ряды растянулись на три сотни метров. Несмотря на переменчивую погоду, многие минчане не упустили возможности закупиться натуральными и свежими продуктами.

Покупательница:
Ассортимент очень понравился. Очень доступные цены и очень вкусные яблоки у девушек, ну просто! Наверное, со своего сада.

Продавец:
Хорошо идут у нас соленья, грибочки наши хорошо берут очень, клюквочка наша местная очень идет хорошо. Народу очень много, поэтому.

Светлана Синкевич, заместитель председателя Минского облпотребсоюза:
Мы сегодня заготавливаем всю свежую продукцию: это ягоды, грибы, овощи, фрукты. Мы их перерабатываем: солим, сушим, консервируем. То есть мы сегодня заготовители и переработчики, и все предлагаем по самым низким ценам.

Итоговая сельхозярмарка продлится два дня.

А следом начинается сезон рыбных базаров, которые в течение двух месяцев будут проходить в каждом районе столицы.

Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на осенней ярмарке в Минске
Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на осенней ярмарке в Минске
Фото. Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на осенней ярмарке в Минске
Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на осенней ярмарке в Минске
Фото. Соленья, грибочки наши, клюквочка местная: что купить на осенней ярмарке в Минске

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