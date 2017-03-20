новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Центральный регион

Солигорчанка София Курлович из шоу «Лучше всех»: Хочу чёрный рояль и поиграть с Мацуевым

20.03.2017 - 17:01

Новости Беларуси. Как начинала заниматься музыкой 7-летняя пианистка и о чём мечтает, рассказали в программе «Центральный регион».

София Курлович, учащаяся Солигорской детской школы искусств:
В 5 лет меня привела тётя. Сначала она посмотрела на мои пальцы и сказала: «Давай пойдём». Мы пошли только к одному, моей тёте не понравилось, мы пошли к Светлане Владимировне.

И она сначала сказала: «Нет-нет-нет».

Потом сказала: «Ну, хорошо, беру».София Курлович
И с тех пор ты стала ходить, заниматься музыкой? Есть произведения, которые нравятся?

София Курлович:
«Бумеранг» Азиза Мустафа.

А много надо работать, чтобы играть, как ты? Ты очень красиво играешь. Ты каждый день играешь?

София Курлович:
Да. 2,5 или 3 часа, в выходные больше – и утром, и вечером.

А в будни всегда вечером играю.

И что – ты совмещаешь музыку с занятиями в школе? И уроки успеваешь делать?

София Курлович:
Да.

То есть, всё успеваешь? Как у тебя это получается?София Курлович
София Курлович:
Утром я иду в школу, в обед я ухожу.

После школы сразу на урок иду, после урока – или на танцы, или в бассейн.

И потом играю на пианино.

А как на всё находится время?

София Курлович:
Чтобы быстрее было, меня возят на машине.

А есть у тебя мечта какая-нибудь, связанная с музыкой?

София Курлович:
Я хочу чёрный рояль.

А второе: хочу поиграть с Денисом Мацуевым.

Я играла с ним, но ещё раз хочется поиграть. 

Успех – это моя любовь, помноженная на их способности: солигорский педагог 7-летней пианистки Софии Курлович

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Успех – это моя любовь, помноженная на их способности: солигорский педагог 7-летней пианистки Софии Курлович
Дария Скоморощенко
Пятилетняя Дария Скоморощенко покорила Максима Галкина на шоу «Лучше всех» чтением книг наизусть
Евгений Шаповал
Юные изобретатели Беларуси Вадим Бобков и Евгений Шаповал
Анна Галькевич
Лучшие школьники Минска: открытия в науке, отточенная пластика и уникальный вокал
Надежда Василевская
Надежда, зажигающая сердца: бухгалтер по специальности, актриса – в душе
«Зеркало 3D» и композитные материалы: студенты Никита Заболоцкий и Иван Парфимович – об уникальных разработках
Андрей Диченко, писатель-фантаст
Рассказы писателя-фантаста Андрея Диченко изучают в колледже США
Команда минских школьников заняла второе место на Московской международной олимпиаде
Все новости по теме Таланты Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru