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Солнцеворот в Столбцах: уникальная выставка мастеров-ремесленников

20.01.2017 - 17:54

Новости Беларуси. «Солнцеворот»: выставка мастеров народного творчества открылась в Столбцах. Это своеобразный отчет народных умельцев за 2016 год.

В экспозиции – несколько сотен работ: куклы, вышивка, ткачество, живопись, деревянная скульптура.

Название выставки не случайное, творчество народных умельцев должно растопить снежную зиму и приблизить весну.

Алина Халявинская, руководитель народного клуба мастеров «Пралеска» Столбцовского центра культуры:
На мой погляд, усе цікавае і прыгожае. Перадаецца цепляны рук, таму што кожны робіць з душою. Кожная работа мовіць аб тым, што скора лета.

Галина Эдуардовна Дощечко – известная в районе ткачиха. Вышивкой занимается больше 35 лет.

В ее коллекции несколько сотен работ, не только поясов и полотенец, но и больших ковров. Творческий пыл матери поддержала и дочь, которая переняла уникальное ремесло.

Галина Дощечко, жительница Столбцов:
Мама навучыла мяне, я навучыла сваіх дочак. Думаю, што і ўнучкі будуць вышываць. Мы многа ездзім па выставах, часта бываем у Мінску. Знаеце, самаму добра паглядзець, палюбавацца, і людзям таксама.

Инна Дрозд, жительница Столбцов:
Нашему будущему поколению, нам, нужно сохранить и передать. Это наша главная задача. Прежде всего это удовольствие, огромное удовольствие, которое мы получаем за этой работой.

Кстати, в прошлом году клуб ремесленников Столбцовщины пополнился новыми именами. Среди них и Елена Скороходова. Ее хоби – флористика и необычные украшения для девушек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алена Скороходова, жительница Столбцов:
Свободного времени у женщины, когда дети выросли, достаточно. И  это время надо чем-то занимать, поэтому очень классно, когда у женщины есть любимое хобби. Например как у меня.

Солнцеворот в Столбцах: уникальная выставка мастеров-ремесленников

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