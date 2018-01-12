Солодуха о звании заслуженного артиста: «После 30 лет работы на профессиональной сцене это супер!»

Новости Беларуси. Уже в звании заслуженного артиста Республики Беларусь радовать слушателей теперь будет Александр Солодуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 лет он посвятил сцене, а в октябре отметил тысячный концерт!

Музыкант всегда собирает аншлаги. Дружит артист и с нашим телеканалом: он постоянный участник музыкальных проектов СТВ, в том числе и «Золотой коллекции белорусской песни».

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Что значит звание? После 30 лет работы на профессиональной сцене это супер! Страна признала, народ признал. Это здорово, это хорошо. Это счастье.

Отметим, такой прием на Старый Новый год уже стал хорошей традицией. Праздничные дни – самое время отметить лучших белорусов в разных сферах и по достоинству оценить их успехи.