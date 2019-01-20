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Соревнования по горнолыжному спорту и развлечения на любой вкус. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега

20.01.2019 - 15:31

Новости Беларуси. 20 января Всемирный день снега объединяет по всему миру без малого 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси по-спортивному его отмечают вот уже восьмой раз.

Праздник – по всей стране. Традиционно главная локация – горнолыжный комплекс «Солнечная долина». Здесь прошли соревнования по горнолыжному спорту, в котором приняли участие спортсмены из разных регионов.

Владислав Зверник, член сборной Беларуси по горным лыжам:
Отличная, прекрасная атмосфера, прекрасная сцена, елка, ларьки, продают теплые напитки. Дети соревнуются.

У нас сегодня дисциплина, которая называется слалом. Это самая короткая дисциплина, которая как раз подходит для наших гор в Минске.

Павел Мацкевич, член сборной Беларуси по горным лыжам:
У нас соревнования. Будем конкурировать со спортсменами из других городов.

Холодно, но классно! Дети поют, катаются.

Настроение хорошее. Интересно посмотреть, как люди на лыжах катаются.

Конечно, пришли бы сюда еще раз.

На празднике помимо спортивных забав гостей радует и развлекательная программа. Анимационные зоны, артисты и показательные выступления сноубордистов. В общем, отдых придется по душе каждому.

Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
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