﻿ Соревнованиями по плаванию завершилась годичная спартакиада профсоюзов Беларуси | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Соревнованиями по плаванию завершилась годичная спартакиада профсоюзов Беларуси

07.12.2017 - 12:59

Новости Беларуси. Профсоюзы завершают годичную спартакиаду. Последний из 14 видов спорта, на который организация делает акцент, – плавание, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В столичном бассейне «Волна» стартовали соревнования среди специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов. В течение 3 дней ребята из регионов и столицы (всего 126 участников) поспорят за награды и места в национальной команде. Для 16-летних пловцов данный старт является этапом подготовки к первенству Европы-2018.

Валентин Боровок, директор спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси:
Спартакиада проводится круглый год по 14 видам спорта. Сегодня мы, по сути дела, после окончания именно плавания узнаем, какая территориальная единица, какой спортивный клуб, какое учреждение станет, наконец, лидером. Идет достаточно серьезная жесткая борьба между Витебском, Минском, Могилевской областью. Этот вид программы – один из ключевых.

Соревнованиями по плаванию завершилась годичная спартакиада профсоюзов Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Адреналин, ледяная вода и спортивный интерес: как зимнее плавание влияет на здоровье?
Адреналин, ледяная вода и спортивный интерес: как зимнее плавание влияет на здоровье?
Итоги ЧМ. Пловцы Илья Шиманович и Павел Санкович в ТОП-10 сильнейших
Итоги ЧМ. Пловцы Илья Шиманович и Павел Санкович в ТОП-10 сильнейших
Павел Санкович и Илья Шиманович стали призерами этапа Кубка мира в Токио
Павел Санкович и Илья Шиманович стали призерами этапа Кубка мира в Токио
Евгений Цуркин приплыл в Пекине вторым на дистанции 100 метров баттерфляем
Евгений Цуркин приплыл в Пекине вторым на дистанции 100 метров баттерфляем
Ощущения прекрасные: в Минске стартовал кубок Беларуси по спортивному зимнему плаванию
Ощущения прекрасные: в Минске стартовал кубок Беларуси по спортивному зимнему плаванию
В Дохе завершился этап Кубка мира по плаванию на короткой воде: награды белорусов
В Дохе завершился этап Кубка мира по плаванию на короткой воде: награды белорусов
Бассейн «Дружба» в Малиновке работает круглосуточно: ночью скидка 50 %
Бассейн «Дружба» в Малиновке работает круглосуточно: ночью скидка 50 %
Все для подготовки пловцов: первый бассейн, построенный в Минске по типовому проекту, открыли в микрорайоне Брилевичи
Все для подготовки пловцов: первый бассейн, построенный в Минске по типовому проекту, открыли в микрорайоне Брилевичи
Все новости по теме Плавание
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru