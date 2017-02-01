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Сорвал кузовом провода: из-за аварии на проспекте Пушкина 2 часа не ходили троллейбусы

01.02.2017 - 23:31

Новости Беларуси. Оборвал электропровода и врезался в опору моста. На столичном проспекте Пушкина произошло ДТП, в результате которого на два часа было парализовано движение троллейбусов.

На движущемся по проспекту автомобиле МАЗ неожиданно поднялся кузов, он и зацепил провода на осветительной мачте.

В результате грузовик отбросило в сторону, машина врезалась в опору железнодорожного моста.

Рита Пеньковская, водитель троллейбуса:
Подъехала я больше часа тому назад. Увидела, что впереди стоят троллейбусы и поняла, что нет тока. Потом увидела, что на другой стороне лежат провода. У нас же интервалы в час пик маленькие, машина за машиной идет. Из-за этого их собралось так много.

Около двух часов понадобилось аварийным службам, чтобы устранить последствия аварии.

В настоящее время движение троллейбусов восстановлено. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сорвал кузовом провода: из-за аварии на проспекте Пушкина 2 часа не ходили троллейбусы

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