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Маршрут для удобного путешествия: в Национальном парке «Нарочанский» разработали веб-приложение для владельцев смартфонов

26.06.2017 - 18:34

Новости Беларуси. Гостеприимство без границ. Путешествия по Мядельщине стали еще более комфортными.

В Национальном парке «Нарочанский» разработали веб-приложение для владельцев смартфонов.

Воспользовавшись им, можно составить маршруты для будущего путешествия. Карты с указанием местных особенностей, кемпингов, гостиниц готовы для загрузки и активного использования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Людмила Кравчонок, начальник отдела туризма Национального парка «Нарочанский»:
Эти карты выложены для того, чтобы ими все пользовались, даже сидя дома на диване. Зайти, посмотреть, где, что расположено, сориентироваться заранее. Выбрать для себя какие-то объекты, точки, определиться с расстояниями, со временем. Шаг сделан к тому, чтобы хотя бы на 5 дней можно было прилететь без виз.

Туристы у нас есть, которые приезжают по безвизовому режиму.

Это ближайшие европейские страны, граничащие с нами. Польша, Литва в первую очередь, и венгры есть, итальянцы у нас были. География туристов, которые приезжают, достаточно большая.  

Кстати, сейчас в Национальном парке «Нарочанский» действуют 16 туристических стоянок. Информация о них в режиме постоянного доступа, и каждый, кто хочет самостоятельно путешествовать по озёрном крае, с легкостью найдет себе остановку.

Еще одна из последних разработок – аудиогид.

Экскурсовод не нужен, все расскажет компьютер. Создают в «Нарочанском» и многое другое для туристов.

Александр Котов, отдыхающий (Россия):
Мы оделись хорошо. Были готовы к непогодам, потому что из непогоды приехали. В России лето тоже не очень в этом году удалось.

Очень нравится природа, порядок, качество лечения и питание.

Супруга в положении, очень ей удобно все.

Владислав Котов, отдыхающий (Россия): 
Много животных, например, аистов. Моей маме очень понравились аисты. 

Нарочанский край – одно из самых знаменитых белорусских курортных мест. По традиции, больше всего сюда едут россияне. С введением 5-дневного безвизового,

Мядельским краем стали интересоваться и гости из Израиля.

Привлекает туристов не только уникальная природа, но и широкий спектр медицинских услуг местных санаториев.

Составить маршрут для удобного путешествия: в Национальном парке «Нарочанский» разработали веб-приложение для владельцев смартфонов

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