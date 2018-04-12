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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Ильхама Алиева: о чём договорились президенты

12.04.2018 - 11:43

Новости Беларуси. Глава белорусского государства от своего имени, своей семьи и всего белорусского народа тепло поздравил азербайджанского лидера с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав дальнейших успехов в работе на этом ответственном государственном посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестку дня белорусско-азербайджанских отношений, состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, контакты на международной арене Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили в телефонном разговоре.

Отмечена высокая степень доверия и взаимопонимания, характеризующих белорусско-азербайджанские отношения. В торговом сотрудничестве стран в последнее время отмечается положительная динамика, и главы государств подчеркнули важность дальнейших совместных усилий в этом направлении.

Президент Азербайджана также пригласил Александра Лукашенко совершить визит в любое удобное время.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Ильхама Алиева: о чём договорились президенты

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