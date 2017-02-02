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Сотни акций, фестивалей и конференций: что в Полоцке планируется на 2017 год

02.02.2017 - 23:32

Новости Беларуси. Молодежная столица Беларуси-2017. Полоцк, город с тысячелетней историей, 2 февраля официально стал и самым молодым. На протяжении года здесь будут проходить масштабные форумы и акций. Как прежняя столица – Барановичи – передала символический ключ Полоцку, наблюдали программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саша учится на 5 курсе Полоцкого госуниверситета. Еще чуть-чуть, и станет настоящим следователем. Пока же он скорее исследователь: сам знакомится с древним Полоцком, приобщает к истории города друзей. Одно из любимый мест – музей книгопечатания.

Александр Мазаник, учащийся 5 курса Полоцкого государственного университета:
Музей-библиотека Симеона Полоцкого. Сюда приходят научные сотрудники, студенты Новополоцка, Полоцка, которые хотят приобщаться к науке, которые готовятся к диссертациям, дипломам и другим научным работам.

Симеон Полоцкий, Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина. Сегодня в летопись города добавляет страницы и современная молодежь. Символический «ключ» Барановичи передали Полоцку.

Полоцку вручается памятный знак «Молодежная столица Республики Беларусь»

На протяжении года в Полоцке пройдут сотни национальных, международных акций, фестивалей, конференций. 2 февраля проходит под знаком всебелорусского форума «Вместе мы – Беларусь!».

А на «Открытом диалоге» уже подвели итоги 2016 и наградили лучших участников молодежных отрядов охраны правопорядка.

В ближайшие дни начинаются новые молодежные проекты. Возможно, кто-то из этих ребят станет вторым Габриэлем Грубером. Этот ученый преподавал в Полоцком иезуитском коллегиуме и создал говорящую механическую голову (реконструкцию проекта можно также увидеть в Полоцке). Прототип Сократа владеет пятью языками и отвечает на любой вопрос.

Анастасия Бут, СТВ:
Приветствую Вас, мудрый старец. Позвольте спросить: благодаря каким заслугам Полоцк получил статус «Молодежная столица Беларуси»?

Говорящая механическая голова:
Полоцк – колыбель белорусской государственности, культурных и духовных традиций.

Сотни акций, фестивалей и конференций: что в Полоцке планируется на 2017

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