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Сотрудничество в формате интеграции и развитие двусторонних отношений: сегодня состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и России

07.10.2017 - 15:10

Новости Беларуси. Подготовку к предстоящим событиям на международных площадках, а также в формате двустороннего сотрудничества обсудили Президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня состоялся телефонный разговор глав государств. Владимир Путин еще раз пригласил Александра Лукашенко принять участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ – мероприятия пройдут 11 октября в Сочи.

Белорусский лидер подтвердил свое участие в международных форумах и подчеркнул, что высокий уровень координации между Беларусью и Россией зачастую становится решающим фактором и предопределяет в конечном итоге принятие концептуальных решений по развитию интеграции.

Во время разговора Президенты также обсудили положение дел в сотрудничестве между государствами и затронули тему подготовки к проведению сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, которая намечена на 30 ноября. Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему успехов в дальнейшей государственной деятельности.

Сотрудничество в формате интеграции и развитие двусторонних отношений: сегодня состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и России

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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