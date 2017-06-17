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«Сотрудники ГАИ будут выставляться на пешеходные переходы»: как в Минске обеспечат безопасность детей 1 сентября

17.06.2017 - 19:59

Новости Беларуси. Как Госавтоинспекция Минска готовится к 1-ому сентября, к обратному потоку детей в столицу после отдыха, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Что ждёт нас 1-го сентября: будут усилены подъезды к школе, будут усилены пешеходные переходы. В плане того, что сотрудники Госавтоинспекции будут выставляться на пешеходные переходы.

Будут дополнительные передвижные экипажи ГАИ.

Также 1-го сентября сотрудники ГАИ будут выступать в классах, напоминать, что: «Каникулы закончились, настраиваемся. Играть можно, но в определённых местах».    

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