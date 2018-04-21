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Сотрудники Госсекретариата Совета безопасности во время субботника занимались лесовосстановлением в Минском лесхозе

21.04.2018 - 18:25

Новости Беларуси. Посадкой леса занимались и сотрудники Госсекретариата Совета Безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фронт работы – немаленький. Полтора гектара и семь тысяч саженцев. В Неделю леса, как заметили участники, их дело приобретает особый смысл.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Хорошая традиция. Можно оторваться от повседневности и хотя бы один день в году посвятить тому, чтобы сделать белорусский край краше, лучше, благоустроенней. Сегодня наш субботник с тематическим уклоном – в стране Неделя леса, которая тоже стала традиционная. Очень здравое начинание.

Сотрудники Госсекретариата Совета безопасности во время субботника занимались лесовосстановлением в Минском лесхозе

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