Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. О ювелирных дел мастерах. Этой редкой профессии обучают только в Белорусском национальном Техническом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока она ограняет стекло, но в будущем его заменит настоящий бриллиант. В школе Екатерина Лешкевич увлекалась рукоделием, а позже обнаружила и тягу к математике.

О редкой профессии ювелира не задумывалась до поступления в ВУЗ. Именно тогда девушка поняла: совместить точную науку и творчество – реально! О выборе, сделанном три года назад, ни капли не жалеет.

Екатерина Лешкевич, студент приборостроительного факультета БНТУ:

Интересно, потому что это и инженерия, и дизайн – всё вместе. Сейчас начинаются спецпредметы, то есть, то, что нам интересно, что нам нужно.

В БНТУ выпускают ювелиров с двухтысячного года. Набор на специальность небольшой – всего 20 человек. Уникальность белорусского образования признают во всём СНГ.

Вячеслав Луговой, доцент кафедры «Конструирование и производство приборов» факультета БНТУ:

На всей территории СНГ выпускают узкопрофильные по металлу и камню, мы же охватываем весь профиль вопросов. По окончании института они могут работать дизайнерами, конструкторами, технологами и организаторами производства.

До 3 курса будущие ювелиры постигают азы профессии в теории, а уже после – переходят к практике. Начинают с технологии обработки камней и постепенно наращивают знания. Конечно, с золотом и бриллиантами во время учёбы никто не работает. Для этого используют материалы дешевле, например, латунь и змеевик.

Самое сложное в ювелирном деле – работа с металлом. Именно от него зависит качество готового изделия. Изучение всех тонкостей занимает у студентов больше года. И по итогу каждый из ребят должен сделать готовое украшение.

Итог пятилетнего обучения – дизайнерский проект. Границ для творчества нет. Каждый выбирает, что ему по душе: от авторских колец до необычных ювелирных изделий.

Вячеслав Луговой:

Один из студентов выбрал проект «Орден за смелость». Он решил разработать свой собственный орден, чтобы наградить своего дедушку.

Екатерина ещё только учится, но уже радует близких своими работами. Например, недавно, подарила сестре серебряное кольцо. В планах – реализовать авторский замысел.

На бумаге он уже есть. Коллекцию кулонов юного дизайнера высоко оценили преподаватели. И, возможно, через несколько лет её украшения станут в один ряд с мировыми брендами.