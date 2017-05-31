новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Совместный проект белорусского университета и китайской компании: в Минске открыли лабораторию по изучению беспроводных технологий

31.05.2017 - 22:04

Новости Беларуси. Новое слово в беспроводных технологиях, причём, зазвучит оно сразу на двух языках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-китайский проект реализует ведущий технический ВУЗ страны и корпорация из КНР.

В Минске сегодня открылась лаборатория, которая, в том числе, будет готовить специалистов для работы в индустриальном парке «Великий камень».

В этом классе  явно сильное излучение, но сегодня здесь излучают исключительно радость. Лабораторию наконец-то открыли.

Белорусско-китайский проект создан для освоения сферы беспроводных технологий.

Вот этот железный шкаф на первый взгляд напоминает оборудование прошлого века. Но это не так. Эта базовая станция стоит порядка 100 тысяч долларов и именно благодаря ей

можно изучить технологию 3-го и 4-го поколения, а в перспективе стандарты 5 джи.

Все это при помощи специальной программы на компьютере.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:  
Мы серьёзно прорабатываем технологии 5-го поколения, они где-то к осени планируют закончить, мы дооборудуем лабораторию до технологий 5-го поколения

и перейдём к самым современным технологиям беспроводной связи 5-го поколения.

Для Михаила – это событие, по меньшей мере, долгожданное. Когда узнал, что возможно поедет на практику в Китай, да и ещё в компанию с мировым именем – загорелся. Молодой человек рассказывает, эту страну он полюбил за игрушки, с детства разбирал радиоуправляемые машины.

Михаил Остапкевич, студент факультета радиотехники и электроники Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
В этой стране и технологии, и жизнь течёт очень быстро, развивается все тоже намного быстрее.

В Китае достаточно перспективно пробовать себя в подобного рода деятельности.

Китайская телекоммуникационная корпорация работает на белорусском рынке уже более 10 лет.

Компания является одним из резидентов индустриального парка «Великий Камень».

В планах производить телекоммуникационное оборудование для операторов мобильной связи, а также заниматься логистикой.

Вэй Вэй, директор  IT-компании:
Это хороший шанс для нас, чтобы сотрудничать более тесно с белорусскими партнерами и использовать преимущества этого парка.

  Бизнес-климат располагает к сотрудничеству, глава компании уверен: в ближайшее время количество резидентов «Великого камня» увеличится.

Ведь в Беларуси отличные условия для развития бизнеса.

Совместный проект белорусского университета и китайской компании: в Минске открыли лабораторию по изучению беспроводных технологий

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусский проект признан лучшим в финале Международного конкурса Imagine Cup
Школьник из Слуцка с разработкой «Айрфона» занял третье место на научно-инженерном конкурсе в Лос-Анджелесе
Школьник из Слуцка с разработкой «Айрфона» занял третье место на научно-инженерном конкурсе в Лос-Анджелесе
«Процент компьютерного пиратства в Беларуси составляет 85»: глава представительства Microsoft
«ТИБО-2017»: роботы, гаджеты, электронное правительство, или До чего дошел прогресс в Беларуси
«ТИБО-2017»: роботы, гаджеты, электронное правительство, или До чего дошел прогресс в Беларуси
На Tibo-2017 представили первую в Беларуси облачную платформу для создания digital-продуктов
На Tibo-2017 представили первую в Беларуси облачную платформу для создания digital-продуктов
IT-технолгии: стартап-конкурс Best Startup проходит в Парке высоких технологий
Суперкомпьютер, который позволяет проверить родинку на возможность раковой опухоли, приложение в-банкинг, умные браслеты: какие разработки представили на Tibo-2017
Суперкомпьютер, который позволяет проверить родинку на возможность раковой опухоли, приложение в-банкинг: какие разработки представили на Tibo-2017
«Вы сегодня можете посмотреть, что такое новая экономика»: Василий Матюшевский на открытии Tibo-2017
«Вы сегодня можете посмотреть, что такое новая экономика»: Василий Матюшевский на открытии Tibo-2017
Все новости по теме It-технологии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru