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Создание новых технологий и энергосберегающей продукции: о чем говорили на бизнес-форуме ЦЕИ в Минске

04.12.2017 - 19:10

Новости Беларуси. В Минске прошел бизнес-форум Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темой обсуждения стала так называемая зеленая экономика: внедрение в бизнес современных энергоэффективных и экологичных технологий. В белорусской столице собралось почти 200 экспертов – это представители власти, бизнес-сообщества, научных кругов и финансовых корпораций.

Центрально-Европейская инициатива – влиятельное региональное объединение. В 2017 году оно работает под председательством Беларуси. ЦЕИ объединяет как страны-члены Европейского союза, так и государства, входящие в СНГ, а также Евразийский экономический союз.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
Для бизнеса направление, связанное с созданием новых технологий, с созданием новых видов оборудования, с созданием энергосберегающей продукции, не зависимо от того: она относится к технологической или бытовой – это является очень выгодным вложением своих средств. Потому что самое востребованное оборудование, технологии и продукция – это то, что экономит энергию и приносит выгоду не только конкретным предприятиям, но и конкретным потребителям.

Создание новых технологий и энергосберегающей продукции: о чем говорили на бизнес-форуме ЦЕИ в Минске

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