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Спасатели, правоохранители и энергетики начали проверять готовность отопительного оборудования в жилом секторе

16.10.2017 - 19:01

Новости Беларуси. Министерство чрезвычайных происшествий объявило о начале рэаспубликанскай акции «За безопасность – вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это – ежегодный комплекс мероприятий в осенне-зимний период. Спасатели, правоохранители и энергетики проверяют готовность отопительного оборудования в жилом секторе. На особом контроле – частные дома, принадлежащие малообеспеченным и многодетным семьям, одиноким пожилым и людям с ограниченными возможностями. Специалисты исследуют исправность печей, электропроводки, наличие пожарных извещателей.

За игнорирование правил пожарной безопасности предусмотрено административное наказание. Заплаченной штраф не освобождает от необходимости привести к надлежащему состояния печи и электропроводку. Придется и пожарный извещатель поставить. Специалисты напоминают: каждый пятый пожар – происходит по причине неисправности отопительного оборудования.

Спасатели, правоохранители и энергетики начали проверять готовность отопительного оборудования в жилом секторе

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