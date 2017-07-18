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«Спасибо за добрые пожелания»: солиста Depeche Mode выписали из больницы в Минске

18.07.2017 - 14:23

Новости Беларуси. Вечером 17 июля в Минске должен был состояться концерт легендарной британской группы Depeche Mode. Однако за час до мероприятия концерт отменили из-за того, что фронтмену группы – Дэйву Гаану стало плохо. Музыканта госпитализировали в 9-ую минскую больницу с кишечным расстройством.

Как стало известно, утром 18 июля состояние артиста улучшилось, и он был выписан – здесь подробнее.

По сообщению артистов на странице в Facebook, следующее выступление, которое состоится вечером 19 июля в Киеве, не будет отменено.

Фото: depechemode

Также группа поблагодарила всех за поддержку их солиста.

«Для тех фанатов, которые приобрели билеты на вчерашнее шоу в Минске, мы рассмотрим все варианты и тогда предоставим больше информации. Это произойдет в ближайшие дни. Спасибо вам за вашу поддержку и добрые пожелания прошлой ночью и нынешним утром».

Фото: depechemode

Отметим, что фанаты в социальных сетях желали скорейшего выздоровления своему кумиру. К пожеланиям доброго здоровья присоединились поклонники группы со всего мира. Вот, что они писали в адрес Дэйва Гаана.

«Пожалуйста, скорее поправляйтесь. Дейв, вы справитесь, а мы посылаем хорошие пожелания для быстрого восстановления». «Отправляю мысленную поддержку  из Техаса #DaveGahan и его семье. Поскорее поправляйся». «Хорошо самочувствия, Дэйв Гаан. Надеюсь, ничего серьезного, потому что иначе я не смогу справиться с этим».

К этим пожеланиям присоединились и фанаты из Беларуси. 

Фото: depechemode
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