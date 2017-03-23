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Спецдокладчик ПАСЕ Андреа Ригони посещает Минск

23.03.2017 - 10:18

Новости Беларуси. Сотрудничество в парламентском измерении. В Минск с визитом прибыл спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони. Ожидаются переговоры с руководством нашей страны.

В частности 23 марта состоится встреча с председателем Палаты представителей. Владимир Андрейченко и Андреа Ригони планируют обсудить участие представителей Национального собрания в мероприятиях ПАСЕ, вопросы дальнейшего присоединения Беларуси к конвенциям Совета Европы.

На повестке дня также белорусско-итальянское сотрудничество на площадках Центрально-Европейской инициативы и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецдокладчик ПАСЕ Андреа Ригони посещает Минск

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