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Специальная почтовая марка выпущена ко Дню спасателя

18.01.2019 - 15:18

Новости Беларуси. Празднование 20-летия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям началось с церемонии гашения особой почтовой марки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект разработан «Белпочтой» в сотрудничестве с МЧС и Министерством связи и информатизации. Уникальная марка уже сегодня попадет в альбомы белорусских и зарубежных коллекционеров.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Наши коллеги из Министерства связи согласились вместе с нами разработать марку. Сегодня мы будем проводить процедуру гашения марки. Это тоже останется в истории, особенно тех, кто коллекционирует эти марки.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Выпущено уже практически 1300 марок в Республике Беларусь. То есть они как исторические такие документы не только у нас остаются. Она используется для почтовых отправлений – это все более чем 190 стран эту дату увидят. Это какая-то популяризация того, что происходит в нашей стране.

Денис Ковш, командир отделения пожарной спасательной части № 1 Брестского областного УМЧС:
Хочу пожелать всем коллегам добра, удачи в жизни и меньше выездов на чрезвычайные ситуации. Чтобы работа оставалась на работе – дом есть дом. Всего самого хорошего. С праздником!

Я начальник караула. Я выезжаю во главе на пожары, руковожу тушением пожара.

Также 18 января чествовали победителей различных конкурсов профессионального мастерства среди спасателей. Вечером в честь лучших работников МЧС во Дворце Республики пройдет праздничный концерт.

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