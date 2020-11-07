«Специально вышли в 12.30, чтобы стать первыми». Что говорят пассажиры третьей линии минского метро?
Новости Беларуси. Четыре станции третьей линии столичной подземки стали доступны для пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
«Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» – 6 ноября их торжественно открыли с участием Президента. Как отмечалось, при строительстве были использованы самые передовые технологии. Как результат – комфорт и безопасность. Это уже успела оценить съемочная группа СТВ. Наш корреспондент Яна Шипко поделилась впечатлениями.
Яна Шипко, корреспондент:
Мы сейчас находимся на станции метро «Вокзальная». Она одна из крупнейших на новой линии, пересадочная. И метро открыло свои двери – новая линия – всего час назад. А сейчас здесь, несмотря на то, что это суббота, так многолюдно, словно в час пик.
Те, кто живет в районе новых станций, спустились в минскую поздемку, чтобы присмотреться к новым маршрутам – теперь добираться из дома на работу и обратно им будет значительно комфортнее и быстрее. Многие же в выходной день – те, кто с нетерпением ожидал открытия новых станций метро, пришли, как на экскурсию. Они на самом деле впечатляют.
Первые пассажиры рассказали о своих впечатлениях.
Мы вообще специально вышли в 12.30, чтобы стать первыми пассажирами и проехаться на поезде. Специально спустились, чтобы посмотреть первые три станции, проработать новые маршруты, просчитать, насколько они нам сократят время доставки до рабочих мест, до школы, до каких-то спортивных секций. Очень крутое первое впечатление, особенная система безопасности, которая как в метро лучших столиц мира.
Ой, красота неописуемая! Мы так довольны за страну, за все, чтобы был мир и покой. Как будто мы попали в сказку!
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«Очень современная система». Почему третья линия минского метро – самая безопасная и комфортная?
Новости Беларуси. Четыре станции третьей линии столичной подземки стали доступны для пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» – 6 ноября их торжественно открыли с участием Президента. Как отмечалось, при строительстве были использованы самые передовые технологии. Как результат – комфорт и безопасность.
«Специально вышли в 12.30, чтобы стать первыми». Что говорят пассажиры третьей линии минского метро?
Яна Шипко, корреспондент:
Первое, что бросается в глаза – это очень стильный дизайн. На «Вокзальной» станции это, например, скульптура «Древо дорог» и четкие линии на потолке. Вторая особенность всех станций на этой ветке – не видно рельс – ради максимальной безопасности пассажиров установлены стеклянные двери, они открываются синхронно с дверями поездов. Кстати, курсировать здесь будут исключительно новые «Штадлеры». В таких поездах по четыре вагона и они сквозные, что помогает пассажирам свободно перемещаться из головы в хвост поезда. Делали поезда по индивидуальному заказу для минской подземки, с учетом особенностей нашего метрополитена.
В каждом вагоне есть специальное место для инвалидной коляски, которую можно пристегнуть ремнем – в целом, безбарьерная среда очень развита. Предусмотрено множество мелочей для комфорта пассажиров. Так, например, рядом с сиденьями установлены USB-порталы для зарядки мобильных телефонов. В целом, станции очень высокотехнологичные – в большинстве здесь использовано белорусское оборудование.
Георгий Ткач, главный инженер службы движения Минского метрополитена:
Момент очень ответственный, праздничный. Для метрополитеновцев открытие даже новой станции – это большой праздник, а новой линии – тем более.
Принята очень современная система управления микропроцессорная, АРМами, всеми устройствами на станции. Это сигнализация, централизация, блокировка, управление стрелками, сигналами маршрута.
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