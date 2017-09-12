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Специальный сайт, на котором будет публиковаться информация об учении «Запад-2017», запускается 12 сентября

12.09.2017 - 10:03

Новости Беларуси. Учение «Запад-2017» будет максимально открытым. Следить за тем, как будут разворачиваться события на полигонах, будут около 150 представителей СМИ и большое число наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 сентября будет запущен специальный сайт, куда будет стекаться самая свежая информация о проведении учения.

Речь идет о фото- видеоматериалах. Напоминаем, три полигона примут прессу во время активной фазы предстоящей масштабной военной тренировки – это Ружанский, Осиповичский и Доманово.

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Специальный сайт, на котором будет публиковаться информация об учении «Запад-2017», запускается 12 сентября

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