Специальный сайт, на котором будет публиковаться информация об учении «Запад-2017», запускается 12 сентября

Новости Беларуси. Учение «Запад-2017» будет максимально открытым. Следить за тем, как будут разворачиваться события на полигонах, будут около 150 представителей СМИ и большое число наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 сентября будет запущен специальный сайт, куда будет стекаться самая свежая информация о проведении учения.

Речь идет о фото- видеоматериалах. Напоминаем, три полигона примут прессу во время активной фазы предстоящей масштабной военной тренировки – это Ружанский, Осиповичский и Доманово.