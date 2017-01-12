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Спецпремию Президента получила Раиса Романени, руководитель коллектива студии «Белорусский сувенир»

12.01.2017 - 18:28

Новости Беларуси. За возрождение народных ценностей. Руководитель заслуженного любительского коллектива студии «Белорусский сувенир» Центра творчества детей и молодежи Солигорского района Раиса Романени получила спецпремию Президента деятелям культуры и искусства за 2016 год.

Творец не только учит детей, но и совершенствует собственное мастерство. В течение 30 лет она постоянный участник республиканских и международных выставок, лауреат престижных фестивалей.

Ее работы собирали восторженных зрителей в Венгрии, Украине, Южной Кореи, Швейцарии, Франции, Америке.

Они находятся не только в частных коллекциях, но и в Историческом музее страны. С творцом встретились в программе «Минщина» на СТВ.

Спецпремию Президента получила Раиса Романени, руководитель коллектива студии «Белорусский сувенир»

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