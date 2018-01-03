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Спектакль с участием Деда Мороза и Снегурочки, хоровод вокруг ёлки: в Минске прошло рождественское представление для детей-инвалидов

03.01.2018 - 22:39

Новости Беларуси. Новогодняя сказка для всех детей. Рождественское представление для детей-инвалидов прошло в Минске. Оно состоялось в рамках благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребятам показали праздничный спектакль с участием Деда Мороза и Снегурочки. Не обошлось и без традиционного хоровода вокруг новогодней елки.

По словам организаторов, подобные утренники помогают особенным ребятам получить заряд положительных эмоций, а также завести новых друзей.

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Наша задача, чтобы ни один ребёнок не остался без внимания, и каждый в эти новогодние и рождественские дни понимал и чувствовал, что городские власти и общественные организации заботятся о них и оказывают всевозможную помощь и поддержку.Константин Крюк:
Мне очень понравилось, было очень весело. Было много конкурсов, интересно было, хорошо, приятно. Здесь я в первый раз.

Каждый ребенок в зимние праздники ждёт волшебства, радости и подарков. Несмотря на то, что новый год уже наступил, в столице запланировано еще несколько десятков мероприятий. Продлятся они традиционно до самого Рождества.

Спектакль с участием Деда Мороза и Снегурочки, хоровод вокруг ёлки: в Минске прошло рождественское представление для детей-инвалидов

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