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Спешите загадать желание: астрономы предстоящей ночью прогнозируют зрелищный звездопад

20.10.2017 - 11:55

Новости Беларуси. И последнее. Зрелищный звездопад обещают сегодня астрономы. Метеорный поток, связанный с кометой Галлея, предстоящей ночью достигнет своего пика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

И хотя мимо Земли небесное тело пролетало почти 30 лет назад, его метеорные частицы до сих пор дважды в год достигают земной атмосферы.

Тем, кто верит звездам, можно будет загадать несколько желаний. Смотреть в небо лучше с полуночи до утра. В это время ожидается до 20 падающих звезд в час.

Спешите загадать желание: астрономы предстоящей ночью прогнозируют зрелищный звездопад

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